Staudenmann vor Rückkehr auf den Brünig «Glaube nicht, dass sich alle auf mich freuen»

Mehr Preisgeld und bessere Bedingungen für die Athleten: Fabian Staudenmann hat sich mit dem offenen Brief an die Organisatoren des Brünig-Schwingets nicht nur Freunde gemacht. Nun kehrt der Berner seit 2023 zum ersten Mal wieder auf den Brünig zurück.