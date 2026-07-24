Mehr Preisgeld und bessere Bedingungen für die Athleten: Fabian Staudenmann hat sich mit dem offenen Brief an die Organisatoren des Brünig-Schwingets nicht nur Freunde gemacht. Nun kehrt der Berner seit 2023 zum ersten Mal wieder auf den Brünig zurück.
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.