1/6 Joel Wicki muss sich im ersten Gang gegen Matthias Aeschbacher behaupten.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Auf dem Brünig kommt es zur Neuauflage des Schlussgangs vom Eidgenössischen Schwingfest 2022 in Pratteln BL: König Joel Wicki (27) trifft auf den Berner Matthias Aeschbacher (32). Seit dem denkwürdigen Sieg des Luzerners standen sich die beiden nicht mehr an einem Kranzfest gegenüber. Das ändert sich am Sonntagmorgen. Die Favoritenrolle liegt beim König, der in dieser Saison bereits drei Feste gewann.

Da Fabian Staudenmann und Adrian Walther auf das Bergfest verzichten, ruhen die Hoffnungen der Berner auf ihrem König. Kilian Wenger (34) misst sich im ersten Gang mit Pirmin Reichmuth (28). Zuletzt startete der 1,98-Meter-Mann verhalten in die Feste. Daran wolle er arbeiten, sagte er zuletzt. Ob ihm auf dem Brünig ein perfekter Start gelingt?

Ein grosses Fragezeichen steht hinter der Form von Wenger. Der Diemtigtaler kämpft einmal mehr mit Rückenproblemen. Auf der Rigi verpasste er den Kranz.

140-Kilo-Brocken fordert Innerschweizer Talent

Mit Florian Gnägi greift ein weiterer Berner Eidgenosse mit einem Innerschweizer zusammen. Der Schwarzsee-Sieger von 2022 bekommt es mit Mike Müllestein zu tun. Lario Kramer, das Aushängeschild der Südwestschweizer, trifft auf Bernhard Kämpf. Dem Berner fehlt noch ein Kranz, um dem illustren 100er-Klub beizutreten. Weitere Paarungen sind jene zwischen Christian Schuler und Romain Collaud, Thomas Sempach trifft auf Michael Gwerder.

Einen mächtigen Brocken bekommt das Innerschweizer Talent Noe van Messel (22) vorgesetzt. Der Zuger überzeugte zuletzt mit starken Leistungen am Innerschweizerischen, Südwestschweizerischen und auf dem Weissenstein. Im ersten Gang auf dem Brünig muss er den 140-Kilo-Brocken Philipp Roth aus dem Weg räumen.