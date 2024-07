Benjamin Gapany gewinnt das Walliser Kantonale. (Archivbild)

Emanuel Staub

Der Sieger des Walliser Kantonalschwingens vom Sonntag in Haudères heisst Benjamin Gapany (29). Der Fribourger trifft im Eidgenossen-Schlussgang auf Romain Collaud (22). 42 Sekunden vor dem Ende bezwingt Gapany seinen Kantonsrivalen – und erringt damit den 14. Kranzfestsieg seiner Karriere.

Der zweite Schlussrang geht an Lario Kramer, der fünf Duelle für sich entschieden hat. Lange durfte Kramer (26) gar auf den Tagessieg hoffen, als es im Schlussgang zwischen Gapany und Collaud bis in die letzten Sekunden nach einem Gestellten aussah. So muss sich der Galmizer aber bereits zum fünften Mal an einem Kranzfest mit dem zweiten Platz begnügen.

Der dritte Rang geht an seinen jüngeren Bruder, Dorian Kramer (24), der nach drei Gängen als einziger drei Siege zu Buche stehen hatte, schliesslich aber von Collaud gestoppt wurde.