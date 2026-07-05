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Schwingen
Schwingen: Lüthi legt Schwingerkönig Orlik auf den Rücken
Sensation im Wankdorf
David Lüthi legt Schwingerkönig Orlik auf den Rücken
David Lüthi sorgt am Berner Kantonalen für eine Sensation. Der junge Schwinger legt Schwingerkönig Armon Orlik auf den Rücken.
Publiziert: 11:42 Uhr
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