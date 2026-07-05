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Sensation im Wankdorf
David Lüthi legt Schwingerkönig Orlik auf den Rücken

David Lüthi sorgt am Berner Kantonalen für eine Sensation. Der junge Schwinger legt Schwingerkönig Armon Orlik auf den Rücken.
Publiziert: 11:42 Uhr
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