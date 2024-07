Die Berner reisen ohne ihre beiden besten Schwinger auf den Brünig. Fabian Staudenmann (24) und Adrian Walther (22) verzichten auf das Bergfest am Sonntag. Wer springt in die Bresche? Hinter den arrivierten Kräften wie Matthias Aeschbacher (32), Bernhard Kämpf (36) oder König Kilian Wenger (34) lauern einige Talente. Eines davon ist der Emmentaler Lars Zaugg (22).

Der 1,90-Meter-Mann aus Eggiwil BE stand dieses Jahr erstmals im Schlussgang eines Kranzfests. Am Bern-Jurassischen verlor er nach fast neun Minuten gegen den Eidgenossen Curdin Orlik (31). Daneben sicherte er sich vier weitere Kränze. Unter anderem jener am Schwarzsee, wo er den Eidgenossen Benjamin Gapany bezwang. «Ich fühle mich so fit wie noch nie», sagt er im Gespräch mit Blick. Und das auch dank einer speziellen Cervelat-Diät.

Vom Lebewesen zum Lebensmittel

Seit knapp zehn Jahren arbeitet Zaugg in der Metzgerei Heidbühl in Eggiwil. Schon sein Grossvater und sein Onkel verdienten dort ihr Geld. «Mir gefiel dieser Beruf bereits als Kind», verrät Zaugg. Ab der 5. Klasse arbeitete er einmal wöchentlich in der Metzgerei. Nicht hinter der Theke, sondern im Schlachthaus und in der Fleischverarbeitung.

Das ist heute noch so. Blick trifft ihn am Mittwochmorgen – vier Tage vor dem Brünig-Schwinget. Die Blutflecken auf seiner weissen Schürze verraten, dass heute Schlachttag ist. Die Bauern liefern Rinder und Mutterkühe. Mit einem Kopfschuss tötet Zaugg die Tiere. «Das ist Teil von unserem Job», sagt er nüchtern. «Mich fasziniert der Übergang vom Lebewesen zum Lebensmittel.»

Spitzenpaarungen Brünig Joel Wicki - Matthias Aeschbacher

Pirmin Reichmuth - Kilian Wenger

Mike Müllestein - Florian Gnägi

Bernhard Kämpf - Lario Kramer

Roman Collaud - Christian Schuler

Michael Gwerder - Thomas Sempach

Philipp Roth - Noe van Messel

Patrick Schenk - Marco Fankhauser

Ernährung angepasst

Seiner Liebe zum Fleisch konnte der 16-fache Kranzgewinner während der Arbeit oft nicht widerstehen. «Ich habe Fleischkäse oder einige Cervelats gegessen», gesteht er. Zu Hause verfolgten ihn die Süssigkeiten. «Irgendwo lag immer ein Stück Schokolade oder eine Packung Gummibärli herum. Wenn nichts mehr da war, habe ich neue gekauft.» Damit ist jetzt Schluss.

«Während der Arbeit esse ich keine Cervelats mehr.» Dafür trinkt er abends einen Proteinshake. Auch seinen Süssigkeitenkonsum hat er reduziert. «Dadurch habe ich im Vergleich zum letzten Jahr fast zwölf Kilo abgenommen. Das meiste davon war Fett.» Heute wiegt Zaugg 110 Kilo.

Am Eidgenössischen Schwingfest 2025 in Mollis GL strebt der Metzger den Kranzgewinn an. Zuerst aber muss er auf dem Brünig bestehen. «Ich freue mich auf die Herausforderung.»