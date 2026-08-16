Schwägalp und Nordwestschweizer Schwingfest im Ticker
Sanitäter mit erstem Einsatz – Staudenmann trifft auf Schlegel
Mit dem Schwägalp-Schwinget und dem Nordwestschweizer gehen die letzten beiden Kranzfeste der Saison über die Bühne. Setzt sich einer der Favoriten durch oder gibts Überraschungssieger? Im Ticker verpasst du vom Anschwingen bis zum Schlussgang nichts.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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