Drei der vier Eidgenossen-Duelle enden gestellt

1. Gang – Die letzte Minute ist bereits angebrochen, da probierts Severin Schwander gegen Lukas Tschumi mit Übersprung. Viel fehlt nicht, aber er schafft es nicht, ihn auf den Rücken zu legen. Damit endet das erste der vier Eidgenossen-Duelle ohne Sieger.

Auch das zweite Eidgenossen-Duell geht über die volle Distanz. Curdin Orlik und Dominik Gasser finden das Erfolgsrezept nicht, die beiden stellen ebenfalls. Und auch hier läuft zu wenig, als dass es für Note 9,00 reichen würde.

Anschliessend greifen die beiden Routiniers Matthias Aeschbacher (34) und Bernhard Kämpf (37) zusammen. Und weil aller guten Dinge drei sind, gibts auch in diesem Eidgenossen-Duell keinen Sieger.

Dann schreiten die beiden Favoriten ins Sägemehl. Und das Youngster-Duell zwischen Titelverteidiger Michael Moser (20) und dem Nordwestschweizer Gast Marius Frank (21) verkommt zu einem Quickie. Mit dem ersten Zug befördert Moser seinen Gegner platt auf den Rücken. Da bleibt Frank nur ein Kopfschütteln, so schnell wie er sich hat übertölpeln lassen.