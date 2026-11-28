«Lebensgefahr! Sie betreten das Revier der Grizzlys!» Marcel (31) und Aline (33) Bieri starren gebannt auf das Warnschild. Im geschützten Bus fahren sie zu einer Aussichtsplattform in den Rocky Mountains. «In den Sommer-­Flitterwochen in Kanada lernte ich ­meinen Mann von einer ganz neuen Seite ­kennen», erzählt die Ehefrau des sonst so furcht­losen Schwinger-Stars lachend. «Ich ­ahnte nicht, wie viel Respekt er vor wilden Tieren hat!»

Der sechsfache Kranzfest­sieger nickt: «Richtig Angst bekam ich aber erst, als eine Elchkuh mit ihrem Kalb auf einer Wanderung drei Meter vor Aline den Weg kreuzte. Da raste mein Puls.»

Zurück vom Bärenrevier an den eigenen Küchentisch: In Edlibach ZG geht es ruhiger zu und her. Ein Acrylbild von Künstler Björn Zryd (63) und eine stattliche ­Treichel im Wohnbereich erinnern an Bieris Kraft im Sägemehl. Der Hosenlupf-Gigant holt eine Schatulle mit einer Luxusuhr von Maurice de Mauriac hervor – seinen Schönschwingerpreis vom Kilchberger Schwinget. «Diese Auszeichnung bedeutet mir enorm viel und zeigt, dass meine Schwünge auch dem Publikum gefallen. Das ist ein schönes Kompliment.»

Beim Saisonhöhepunkt unterlag Bieri nach einem Triumph gegen Schwinger­könig Armon Orlik (31) erst im Schlussgang Titelverteidiger Samuel Giger (28). Als Zweitplatzierter tröstete er sich mit dem Gegenwert von Rind Daniela, nämlich 8000 Franken. Viel Zeit zum Nach­denken bleibt am Küchentisch nicht. ­Aline ruft ­ihren Mann zur Kochinsel: «Du kannst den Blätterteig in Streifen schneiden und dünn mit Senf bestreichen.» Zum Zmittag gibt es Wienerli im Teig.

Heiratsantrag vor dem Miststock

Aline und Marcel Bieri besiegelten ihre Liebe am 18. April dieses Jahres mit dem Jawort und feierten ein grosses Fest. Zehn Monate vor der Hochzeit hatte er ihr auf dem Weg zu einem Sommerfest bei Freunden den Heiratsantrag gemacht. «Im Schatten eines Baumes, gleich neben dem Miststock, druckste Marcel unschlüssig herum. Dann ging er auf die Knie und nahm die Ringe hervor. Ich hatte nie damit gerechnet», erzählt Aline mit leuchtenden Augen. «Ich war nervöser als vor jedem Schlussgang und nahm ­meinen ganzen Mut ­zusammen!», räumt Marcel ein.

Kennengelernt hat sich das Paar vor sechs Jahren während der Corona-­Pandemie. Aline lebte damals in einer WG. Ihre Freundin initiierte ein interaktives Online-Pub-Quiz, bei dem auch Marcel mitspielte. «Ich sah ihn dann zum ersten Mal auf meinem TV-Screen und fand ihn sehr attraktiv. Ich vergass jedoch, nach seiner Telefonnummer zu fragen», berichtet Aline. Ihre Freundin spielte Verkupplerin und steckte Aline Marcels Nummer zu. «Nachdem ich mir etwas Mut angetrunken hatte, schickte ich ihm die erste SMS.» Das Eis war gebrochen – ein Jahr später wurden die beiden ein Paar.

Hoffen auf Nachwuchs

Fünfeinhalb Zimmer bieten viel Raum für die Zukunftsträume – zum Beispiel für ein Kinderzimmer. Wollen Aline und Marcel bald eine Familie gründen? «Ja, das steht auf unserer Wunschliste», bestätigt der 54-fache Kranzgewinner. Und Aline ergänzt: «Wir gehen das aber ganz ohne Stress an. Erst einmal bauen wir unser ­eigenes Nest – wir sind ja erst im Mai in die neue Wohnung eingezogen.»

Marcel Bieri arbeitet als Berufsschul­lehrer in Zug und Goldau SZ. Er zeigt den Lernenden, wie man die Steuererklärung ausfüllt, Geld anlegt oder Versicherungen abschliesst. «Ich bin geschaffen dafür, als Lehrer mein Pensum zu reduzieren und meiner Frau zu Hause den Rücken freizuhalten», meint der gelernte Zimmermann. Aline Bieri sagt: «Ich möchte mit vollem Herzen Mami sein, aber weiterhin vollumfänglich als Bauleiterin tätig sein.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Marcel Bieri steht vom Küchentisch auf, greift zum Schwyzerörgeli und stimmt ein Ständchen an. Er spielt ein Lied der Rusch-Büeblä – extra für die GlücksPost. Aline schaut ihn liebevoll an. «Marcel hat ein grosses Herz, ist gutmütig und geduldig, manchmal ein wenig träge. Für seine Liebsten macht er alles.» Marcel schmunzelt und zieht den Balg des Schwyzer­örgelis auseinander. «Meine Frau ist näher am Wasser gebaut als ich», sagt er. «Ich bin geerdet und sachlich, manchmal ein ­wenig trocken. Doch ich mag Alines Emotionalität. Sie ist gerne unter Leuten, ich brauche auch mal einen Tag für mich.»

Auf der Skipiste hingegen fahren beide in derselben Spur. Aline lacht: «Nur beim Skifahren kann ich Marcel das Wasser ­reichen.» Sonst gehen sie gelegentlich gern auf eigenen Pfaden. Während sie Energie beim Unihockey, in der Pfadi und im Kunstverein tankt, geht es für ihren Mann im Sägemehl um alles. Marcel hat ein grosses Ziel vor Augen: das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2028 in Thun BE. «Ich möchte im Berner Oberland meinen zweiten eidgenössischen Kranz gewinnen», sagt der 1,90 Meter grosse und 118 Kilogramm schwere Böse vom Schwingklub Aegerital.

Keine vollmundigen Prognosen

Warum denkt der Kilchberger Schluss­gänger so bescheiden und schielt nicht nach dem Königstitel? «Ich will nicht zu hoch pokern und mich mit vollmundigen Prognosen selbst unter Druck setzen. Ich bin eher ein Pessimist. Wenn ich vom Schlimmsten ausgehe, kann es nur besser werden», sagt Marcel Bieri. Es sei auch ein Selbstschutz. «Ich zeige mein Selbst­vertrauen nicht so gerne, obwohl ich in meiner Karriere schon viermal gegen Schwingerkönige gewonnen habe.» Aline schüttelt lachend den Kopf, wenn sie ­ihrem Mann zuhört: «Diese Bescheidenheit macht mich manchmal fast wahn­sinnig. Aber so ist Marcel!»

Auf sein Lächeln während der Gänge wird Marcel Bieri oft angesprochen. «Das ist meine Lockerheit, das passiert ganz unbe­wusst», erzählt er – und schenkt der GlücksPost genau dieses Lächeln.