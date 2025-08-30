DE
Home
Sport
Schwingen
ESAF: Steinstosser de Benedetto hat eigenen Fanclub dabei
Lautstarke Unterstützung
Steinstösser de Benedetto hat eigenen Fanclub dabei
Grosse Unterstützung für den Genfer Steinstosser Flavio de Benedetto (34). Am ESAF in Mollis feuert ihn sein Fanclub lautstark an.
Publiziert: 10:03 Uhr
Teilen
Stefan Kreis
Reporter Fussball
