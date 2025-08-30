DE
Lautstarke Unterstützung
Steinstösser de Benedetto hat eigenen Fanclub dabei

Grosse Unterstützung für den Genfer Steinstosser Flavio de Benedetto (34). Am ESAF in Mollis feuert ihn sein Fanclub lautstark an.
Publiziert: 10:03 Uhr
ESAF 2025 Mollis
