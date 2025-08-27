Umstrittenes Hammer-Duell zum ESAF-Auftakt!

Die Katze ist aus dem Sack. Stefan Strebel hat die Spitzenpaarungen des Eidgenössischen in Mollis bekanntgegeben. Und die haben es in sich.

1/5 Stefan Strebel setzt Youngster Michale Moser (l.) gegen König Joel Wicki (r.) im Anschweingen an. Foto: BENJAMIN SOLAND

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Mittwochabend kurz nach 17 Uhr ist es so weit. Schwinger-Boss Stefan Strebel lüftet das bestgehütete Geheimnis der Saison. Er gibt die Spitzenpaarungen für das Anschwingen am Eidgenössischen Schwingfest in Mollis bekannt. «Ich gehe schwer davon aus, dass er auch diesmal eine Einteilung präsentieren wird, die niemand erwartet», sagte Nöldi Forrer vorab zu Blick. Und der König von 2001 sollte Recht behalten.

Die Paarungen von Strebel haben es in sich. So gibt er König Joel Wicki zum Auftakt keinen Eidgenossen – und bricht damit ein ungeschriebenes Gesetz des Schwingsports. Er lässt ihn stattdessen gegen den dreifachen Saisonsieger Michael Moser antreten. Und tut das, was er bevorzugt. Denn Strebel ist kein Freund davon, Paarungen anzusetzen, die es länger nicht mehr gab. Er sieht lieber Revanchen – oder Duelle, die für ihn unvollendet sind. In diese Kategorie fällt auch Wicki gegen Moser.

Die beiden stellten vor einem Monat auf dem Brünig. Da habe es fünf, sechs gute Aktionen auf beiden Seiten gegeben, sagt Strebel. «Wenn einer mehr Risiko geht, gibts einen Sieger», ist er überzeugt. Und betont, ihm sei natürlich bewusst, dass Moser Nicht-Eidgenosse sei. «Aber ich hatte einen Traum. 2010, Sonntagmorgen am ESAF. Kilian Wenger trifft auf Jörg Abderhalden und legt den König auf den Rücken. Wieso kann es nicht auch am Samstag so sein?», so Strebel. Und erinnert daran, dass man auch als Nicht-Eidgenosse König werden könne – so wie dies Adrian Käser (1989), Jörg Abderhalden (1998) oder Kilian Wenger (2010) bewiesen haben.

Experten sahen anderen Wicki-Gegner

Von den Experten, die Blick vorab die Spitzenpaarungen hat tippen lassen, hat keiner mit diesem umstrittenen Hammer-Duell gerechnet. Kilian Wenger (König 2010), Philipp Laimbacher (fünffacher Stoos-Sieger), Adi Laimbacher (fünffacher Eidgenosse) und Benji von Ah (Rigi-Sieger) waren sich einig, wen sie mit Wicki zusammengreifen lassen würden: Fabian Staudenmann. «Für mich muss der König auf den stärksten Schwinger der letzten Jahre treffen», begründete Adi Laimbacher.

Doch der Berner bekommts stattdessen mit Samuel Giger zu tun. Beide haben in dieser Saison fünf Kranzfeste gewonnen, sind sich aber nie gegenüber gestanden. «Wenn einer gewinnt, kann das ESAF losgehen. Das kann Auswirkungen auf das ganze Fest haben», so Strebel. Es ist nicht das einzige Duell Bern gegen Nordostschweiz.

0:32 Beide mit fünf Kranzfestsiegen: Chef-Einteiler erklärt Duell Giger–Staudenmann

Kurzfristige Neu-Einteilung

Das gibts bei den Spitzenpaarungen drei weitere Male mit Adrian Walther gegen Damian Ott, Matthias Aeschbacher gegen Armon Orlik sowie Bernhard Kämpf gegen Domenic Schneider. Diese Duelle haben die Experten auch nicht kommen sehen. Mit einer Ausnahme. Adi Laimbacher hat sich Ott gegen Walther gewünscht: «Mit ihnen treffen zwei Riesen aufeinander – das passt.» Daneben hats nur einen weiteren Treffer gegeben: Philipp Laimbacher hat Werner Schlegel gegen Pirmin Reichmuth vorausgesagt.

Wie Strebel zum Abschluss verrät, hatte er die Paarungen seit drei Wochen parat. Nur eine Änderung hat es kurzfristig gegeben. «Marcel Räbsamen habe ich nach dem Schwägalp-Sieg einen neuen Gegner gegeben.» Dieser heisst Nick Alpiger.

vor 40 Minuten vor 40 Minuten 10. Paarung Joel Wicki (ISV) – Michael Moser (BKS) Jetzt also doch. Lange wurde darüber spekuliert, ob es im Anschwingen zum Duell des amtierenden Königs Joel Wicki mit dem dreifachen Kantonal-Festsieger in dieser Saison, Michael Moser, kommen darf. Ein ungeschriebenes Gesetz sieht eigentlich vor, dass der Titelverteidiger auf einen Eidgenossen treffen muss. Der eidgenössische Kranz fehlt dem 20-Jährigen Youngster noch. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden am Brünig-Schwinget am 27. Juli endete gestellt. König Joel Wicki gewann das Bergfest am Ende. Moser wurde zusammen mit Pirmin Reichmuth Dritter. vor 41 Minuten vor 41 Minuten 9. Paarung Fabian Staudenmann (BKS) – Samuel Giger (NOS) Das Duell der beiden heiss gehandelten Königs-Kandidaten könnten am Samstag schon früh die Weichen stellen. vor 41 Minuten vor 41 Minuten 8. Paarung Adrian Walther (BKS) – Damian Ott (NOS) vor 41 Minuten vor 41 Minuten 7. Paarung Pirmin Reichmuth (ISV) – Werner Schlegel (NOS) vor 42 Minuten vor 42 Minuten 6. Paarung Armon Orlik (NOS) – Matthias Aeschbacher (BKS) vor 42 Minuten vor 42 Minuten 5. Paarung Romain Collaud (SWS) – Marcel Bieri (ISV) vor 42 Minuten vor 42 Minuten 4. Paarung Nick Alpiger (NWS) – Marcel Räbsamen (NOS) vor 43 Minuten vor 43 Minuten 3. Paarung Curdin Orlik (BKS) – Samir Leuppi (NOS) vor 43 Minuten vor 43 Minuten 2. Paarung Lario Kramer (SWS) – Joel Strebel (NWS) vor 44 Minuten vor 44 Minuten 1. Paarung Domenic Schneider (NOS) – Bernhard Kämpf (BKS) Weitere Einträge laden