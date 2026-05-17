Erste Duelle entschieden
Beim Schwyzer Kantonalen gehts bereits zur Sache, während bei den anderen beiden Festen der Start langsam aber sicher näher rückt. Bisher stehen in Brunnen die Nicht-Kranzer im Fokus, bis zu den Spitzenpaarungen dauerts noch einen Moment.
Wann gehts los?
Die Anschwingzeiten bei den drei Festen sind unterschiedlich. Als erstes gehts in Brunnen los.
- Schwyzer Kantonales: 7.30 Uhr
- Basellandschaftliches: 8.15 Uhr
- Zürcher Kantonales: 8.30 Uhr
Spitzenpaarungen Basellandschaftliches
In Oberdorf gehts mit einem Kracher-Duell los. Zum Auftakt greifen die Eidgenossen Nick Alpiger und Sinisha Lüscher zusammen. Es ist die Neuauflage des Schlussgangs des Solothurner Kantonalen. Vor zwei Wochen stellten die beiden – und Lüscher feierte den Festsieg. Im Kampf um diesen gehören sie beim Basellandschaftlichen zu den Favoriten. Daneben steigen vier weitere Eidgenossen in die Zwilchhosen.
Nick Alpiger – Sinisha Lüscher
Lars Voggensperger – Tim Roth
Sascha Streich – Marius Frank
Adrian Odermatt – Kaj Hügli
Oliver Hermann – Valentin Scherz
Janis Schick – Remo Studer
Spitzenpaarungen Zürcher Kantonales
In Mettmenstetten heissen die beiden grossen Favoriten Samuel Giger und Damian Ott. Eigentlich wäre auch Werner Schlegel am Zürcher Kantonalen in die Zwilchhosen gestiegen. Der ESAF-Schlussgänger musste seine Teilnahme wegen einer muskulären Verletzung im Rippenbereich absagen. Unspunnensieger Giger greift zum Auftakt mit dem Freiämter Lukas Döbeli zusammen – eine Premiere. Ott, der in dieser Saison schon beim Thurgauer Kantonalen triumphiert hat, bekommts mit Martin Roth zu tun. Die beiden treffen erstmals seit 2024 aufeinander. Von den bisher sechs Duellen hat Roth vier gewonnen, einmal bodigte ihn Ott und das letzte Mal stellten sie. Neben diesem Quartett nehmen mit Domenic Schneider und Marco Good zwei weitere Eidgenossen am Fest teil.
Samuel Giger – Lukas Döbeli
Damian Ott – Martin Roth
Marco Good – Gian Maria Odermatt
Domenic Schneider – Pascal Joho
This Kolb – Pascal Heierli
Janos Bachmann – Roland Reichmuth
Andrin Habegger – Edi Bernold
Roman Witttenwiler – Lars Rotach
Spitzenpaarungen Schwyzer Kantonales
In Brunnen ist einer der Gäste heisser Sieganwärter: Adrian Walther. Der Berner, der vor zwei Wochen das Emmentalische gewonnen hat, startet mit einer Premiere ins Fest. Erstmals greift er mit Silvan Appert zusammen. Die beiden bestreiten das einzige Eidgenossen-Duell im 1. Gang des Schwyzer Kantonalen. Insgesamt nehmen sechs Eidgenossen am Fest teil. Darunter Jonas Burch und Michael Gwerder, die mitunter einen Gäste-Sieg verhindern wollen.
Silvan Appert – Adrian Walther
Jonas Burch – Urs Doppmann
Michael Gwerder – Paul Tornare
Lukas Heinzer – Sven Lang
Lukas Bissig – Marco Heiniger
Patrick Betschart – Reto Walther
Martin Felder – Michael Zurfluh
Elias Lüscher – Christian Zemp
Guten Morgen
Gleich drei Kantonalschwingfeste finden heute statt. Neben dem Zürcher und dem Schwyzer geht auch das Basellandschaftliche über die Bühne. Hier im Ticker bleibst du Gang für Gang auf dem Laufenden.