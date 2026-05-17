Spitzenpaarungen Zürcher Kantonales

In Mettmenstetten heissen die beiden grossen Favoriten Samuel Giger und Damian Ott. Eigentlich wäre auch Werner Schlegel am Zürcher Kantonalen in die Zwilchhosen gestiegen. Der ESAF-Schlussgänger musste seine Teilnahme wegen einer muskulären Verletzung im Rippenbereich absagen. Unspunnensieger Giger greift zum Auftakt mit dem Freiämter Lukas Döbeli zusammen – eine Premiere. Ott, der in dieser Saison schon beim Thurgauer Kantonalen triumphiert hat, bekommts mit Martin Roth zu tun. Die beiden treffen erstmals seit 2024 aufeinander. Von den bisher sechs Duellen hat Roth vier gewonnen, einmal bodigte ihn Ott und das letzte Mal stellten sie. Neben diesem Quartett nehmen mit Domenic Schneider und Marco Good zwei weitere Eidgenossen am Fest teil.

Samuel Giger – Lukas Döbeli

Damian Ott – Martin Roth

Marco Good – Gian Maria Odermatt

Domenic Schneider – Pascal Joho

This Kolb – Pascal Heierli

Janos Bachmann – Roland Reichmuth

Andrin Habegger – Edi Bernold

Roman Witttenwiler – Lars Rotach