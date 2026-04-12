Wie startet König Orlik in die Saison?

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Vor dem ersten Gang des Bündner Frühjahresschwingfests drängen sich zwei Fragen auf: Wie fit ist Schwingerkönig Armon Orlik? Der Holzbauingenieur liess nach dem ESAF einige Trainings aus und hinkt deshalb seiner Topform noch etwas hinterher. Das könnte die Chance der Konkurrenz sein, womit wir bei der zweiten Frage wären: Kommt es im Schlussgang zum Bruder-Duell? Neben Armon Orlik steigt nämlich auch Curdin Orlik in Untervaz GR in die Zwilchhosen. Der für die Berner schwingende Bündner gehört zu den Topfavoriten. Die Brüder trafen bisher erst einmal aufeinander. Das Duell beim Sertig-Schwinget 2015 konnte der Schwingerkönig für sich entscheiden. Los geht es um 10 Uhr. Der Schlussgang ist für ca. 17 Uhr angesetzt