Neuer Job für Schwingerkönig Stucki

1/4 Christian Stucki wird Schwing-Experte bei SRF. Foto: Sven Thomann

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Christian Stucki (40) hat einen neuen Job. Der König von 2019 wird Schwing-Experte beim Schweizer Fernsehen. Wie der Sender mitteilt, ergänzt der Berner das Expertenteam um Jörg Abderhalden, Matthias Sempach und Adrian Käser.

Die Zwilchhosen hat Stucki vor rund zwei Jahren an den Nagel gehängt. Mit dem Sieg beim Seeländischen Schwingfest verabschiedete sich in die Sportler-Rente. Schon letztes Jahr beim Jubiläumsschwingfest war Stucki bei SRF als Gast im Einsatz. Nun wird er fixer Teil des Expertenteams. Dieses ist hochdekoriert. Wie SRF schreibt, umfasst es neu 387 Kränze und sechs Königstitel.

«Die Stimmung und der Applaus des Publikums im vollen ESAF-Stadion ist etwas vom Schönsten, was das Schwingen zu bieten hat», wird Stucki zitiert. Weiter sagt er: «Ich freue mich sehr darauf, das nun als Experte miterleben und dem Publikum vermitteln zu dürfen.» Da er nach wie vor viele aktive Schwinger kenne, könne er den Zuschauern auch mal einen besonderen Einblick bieten – etwa einen Besuch in der Garderobe.

Premiere noch im Juni

Bis zu seiner Premiere dauerts nicht mehr lange. Den ersten Auftritt hat Stucki am 23. Juni in der Sendung «Schwingklub» (23 Uhr, SRF 1). Auch beim Eidgenössischen Schwingfest Ende August in Mollis GL wird Stucki präsent sein – als Teil des Expertenteams und in der Talksendung «Königsrunde».

Daneben gibts für Stucki einen Sonderauftrag. Wie SRF schreibt, wird es eine Multimedia-Rubrik namens «Königsduell» geben. Das Konzept: Stucki wird sich mit verschiedenen Schwingern und Königs-Anwärtern ein Duell liefern – allerdings nicht in gewohnter Sägemehl-Umgebung, sondern in anderen typisch schweizerischen Traditionen.