Appenzeller, Berner und Innerschweizer Gang für Gang
Orlik trifft auf Moser und weitere Kracher zum Auftakt
Mit dem Berner und dem Innerschweizer gehen zwei Teilverbandsfeste über die Bühne. Daneben findet auch noch das Appenzeller Kantonale statt. Hier im Ticker bleibst du vom Anschwingen bis zum Schlussgang auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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