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Acht weitere Eidgenossen-Duelle
Jetzt sind alle Paarungen des 1. Kilchberger-Gangs da

Mit dem Kilchberger Schwinget steigt das Saisonhighlight der Schwinger. Wer holt sich den prestigeträchtigen Sieg? Hier im Ticker verpasst du nichts.
Publiziert: 14:04 Uhr
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Aktualisiert: 14:38 Uhr
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Ramona Bieri, Nicola Abt und Benjamin Gwerder
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