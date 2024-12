Weltrekord inklusive Noè Ponti schwimmt sich in Gold-Rausch

Der Schweizer Noè Ponti schwimmt an diesen Weltmeisterschaften in einer eigenen Liga. Am Samstag lässt der 23-Jährige auch über 100 m Schmetterling seinen Konkurrenten keine Chance und holt sich die dritte Goldmedaille der WM – mit Weltrekord-Zeit!