Eklat in der Türkei Trainer wird von Flasche getroffen und dem Platz verwiesen

Am letzten Spieltag der türkischen Süper Lig spielt Samsunspor um einen Platz in der Europa League. Als sie gegen Kayserispor in Rückstand geraten, lassen die Samsunspor-Fans ihre Wut am gegnerischen Trainer aus. Als dieser sich wehrt, wird er vom Platz gestellt.

Publiziert: vor 7 Minuten