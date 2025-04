Hilfskraft in der Pommes-Bude Hirschi nutzt Zeit zwischen Klassikern für Gaumenschmaus

Marc Hirschi läufts momentan noch nicht rund. In den ersten Klassikern in dieser Saison kamen nur mässige Resultate raus. Vor dem letzten Frühjahrs-Klassiker «Lüttich-Bastogne-Lüttich» macht der Berner Tudor-Profi noch einen Abstecher in die Pommes-Bude.

Publiziert: vor 21 Minuten