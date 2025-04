Ponti holt vierte Goldmedaille und die persönliche Bestzeit

Noè Ponti sichert sich an den Schweizer Meisterschaften in Sursee zum Abschluss die vierte Goldmedaille. Roman Mityukov schafft das «Rücken-Triple».

1/5 Noè Ponti holt sich am Sonntag seine vierte Goldmedaille an den Schweizer Meisterschaften. Foto: PATRICK B. KRAEMER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noè Ponti gelingt bei den Schweizer Meisterschaften ein erfolgreicher Abschluss. Der Tessiner gewinnt am Sonntag im Becken des Campus Sursee Gold über 50 m Crawl und stellt in 22,61 Sekunden einen persönlichen Rekord auf. Seine Mitte Februar in Dubai aufgestellte Bestzeit unterbietet er um zwei Hundertstel.

Für Ponti ist es nach dem Meistertitel über 50 m Delfin, 100 m Crawl und 100 m Delfin die vierte Goldmedaille an den diesjährigen nationalen Titelkämpfen.

Roman Mityukov, der andere Star des Schweizer Schwimmsports, schafft in Sursee das Triple im Rückenschwimmen. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 triumphiert am Sonntag über 100 m, nachdem er bereits am Freitag über 50 m und am Samstag über seine Lieblingsstrecke 200 m Gold geholt hatte. Der Genfer schwimmt die 100 m Rücken in 53,96 Sekunden und bleibt damit nur 0,64 Sekunden über seinem Schweizer Rekord.