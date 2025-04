Stellt eine Jahresbestleistung auf: Noè Ponti. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noè Ponti brilliert zum Auftakt der Schweizer Schwimm-Meisterschaften auf der Langbahn mit einer Jahresweltbestleistung über 50 m Delfin und der Goldmedaille.

Im Final blieb der haushohe Favorit Noè Ponti in 22,81 Sekunden vier Hundertstel über seiner Zeit aus dem Vorlauf, schwamm am ersten Tag aber überlegen zum Sieg.

Schon am Vormittag im Vorlauf hatte Ponti, der Star dieser Schweizer Meisterschaften im Campus Sursee, für ein erstes Highlight gesorgt: In seinem ersten Rennen verbesserte er die (eigene) Jahresweltbestleistung über 50 m Delfin auf 22,77. Der Tessiner war damit sechs Hundertstel schneller als Mitte Februar in Dubai.

Schwimmklub Uster sorgt für Schweizer Rekord

Wesentlich härter um den Sieg kämpfen musste ein weiterer Favorit. Über 200 m Crawl forderte der für den Schwimmverein «beider Basel» antretende Brite Balint Ashton den Ostschweizer Antonio Djakovic bis auf den letzten Meter. Djakovic blieb 1:49,12 Minuten zwar fast vier Sekunden über seinem eigenen Schweizer Rekord, setzte sich aber um sieben Hundertstel durch. Danach sicherte sich Djakovic auch noch über die längste Distanz, 1500 Crawl, den Titel.

Für den einzigen Schweizer Rekord des ersten Tages sorgten die Männer des Schwimmklubs Uster, aufgestellt vom Quartett Flavio Bucca, Gian-Luca Gartmann, Ponti und Djakovic über 4x100 m Lagen.