Desplanches verpasst Olympia-Norm erneut

Falsch gepokert? Jérémy Desplanches bleibt über Olympia-Norm und muss um das Ticket für die Spiele in Paris bangen.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Enttäuschung für Jérémy Desplanches.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jérémy Desplanches hat sich am Samstag bei der EM in Belgrad über 200 m Lagen für den Final qualifiziert. In 1:59,27 Minuten blieb der Olympia-Dritte von Tokio allerdings deutlich über der Olympia-Limite von 1:57,94.

Am Sonntagabend im Final kann der bald 30-Jährige nochmals einen Versuch unternehmen. Vor drei Jahren in Tokio senkte der Romand den Schweizer Rekord auf 1:56,17.

Desplanches schaffte am Samstag als einziger Vertreter von Swiss Aquatics einen Finaleinzug. Gian-Luca Gartmann erreichte als Neunter über 200 m Lagen (2:00,39) einen persönlichen Bestwert. Marius Toscan, der dritte Schweizer, der über diese Distanz schwamm, scheiterte hingegen in den Vorläufen

Über 100 m Rücken verpasste Thierry Bollin als Elfter den Final (54,83). Der 24-Jährige hat sich über diese Distanz für die Olympischen Spiele qualifiziert. Fanny Borer wurde 12. von 19 Starterinnen über 200 m Delfin.