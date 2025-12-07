Die Schweizer 4x50-m-Lagenstaffel überzeugt an der Kurzbahn-EM im Vorlauf. Die vier Schwimmer stellen einen neuen Landesrekord auf und ziehen mit der viertschnellsten Zeit in den Final ein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Neben Noè Ponti über 200 m Delfin wird am Sonntagabend auch die Schweizer 4×50-m-Lagenstaffel an der Kurzbahn-EM im polnischen Lublin im Einsatz stehen. Thierry Bollin, Maël Allegrini, Ponti und Tiago Behar qualifizieren sich mit der viertbesten Zeit der Vorläufe für den Final. Mit 1:32,71 Minuten verbessert das Quartett den am 16. November vom SC Uster-Wallisellen aufgestellten nationalen Rekord um 1,91 Sekunden.

Marius Toscan verpasst den Final über 400 m Lagen als Neunter um 76 Hundertstelsekunden. Auch Julien Niederberger (22.) sowie bei den Frauen Angelina Patt (14.) scheitern in der gleichen Disziplin.

Ponti strebt über 200 m Delfin die dritte Goldmedaille in Lublin an. Der 24-jährige Tessiner hat bereits über 50 m Schmetterling und 100 m Lagen triumphiert sowie über 100 m Schmetterling Silber gewonnen.