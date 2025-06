1/4 Summer McIntosh holt sich über 400 m Crawl den neuen Weltrekord. (Archivbild) Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Was für eine Gala von Summer McIntosh (18). Die dreifache Olympiasiegerin von Paris verbessert in Victoria, British Columbia, die bisherige Bestmarke der Australierin Ariarne Titmus aus dem Jahr 2023 um 1,3 Sekunden.

«Als ich diesen Abend in Angriff nahm, wusste ich, dass mein Training in den letzten Monaten sehr gut war, und ich wusste, dass ich etwas Besonderes erreichen konnte», kommentiert die erst 18-Jährige ihren ersten Auftritt. McIntosh wird bei der kanadischen Ausscheidung für die WM im Juli in Singapur in sechs weiteren Disziplinen antreten.