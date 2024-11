In Sursee gewinnt Noè Ponti überlegen 100-m-Delfin-Gold an den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften.

Ponti deklassiert an Schweizer Meisterschaften die Konkurrenz

Fliegt förmlich durchs Wasser: Noè Ponti. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der aktuell die Spitzensport-RS absolvierende Noè Ponti ist an den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Sursee über 100 m Delfin wie erwartet eine Klasse für sich.

Der 23-jährige Tessiner, der kürzlich im 25-m-Becken zweimal Weltrekord über 50 m Delfin schwamm, distanziert mit 48,59 Sekunden den zweitplatzierten Ilan Gagnebin um 4,1 Sekunden. Den eigenen Europarekord, aufgestellt Mitte Oktober, verpasst Ponti um 19 Hundertstel.

Der St. Galler Marius Toscan unterbot über 400 m Lagen mit 4:09,18 Minuten die Limite für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften von 10. bis 15. Dezember in Budapest um eine Hundertstelsekunde. Der Genfer Roman Mityukov, Olympia-Dritter über 200 m Rücken, startet am Freitag über 50 m Crawl und siegt in 22,13 Sekunden vor Thomas Hallock (22,31.).