Noè Ponti beeindruckt auf der Weltcup-Tour in Asien weiter. Der Tessiner verbessert in Singapur über 50 m Delfin seinen eigenen Weltrekord.

Ponti glänzt erneut mit Weltrekord – und kündigt nächsten schon an

Noè Ponti behält auf der Weltcup-Tour in Asien seine Hochform bei. Foto: Alex Plavevski 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Vorlauf schwamm Ponti über die zwei Längen im kleinen Becken in 21,50 Sekunden die mit Abstand beste Zeit aller Teilnehmer. Damit verbesserte der Olympia-Bronzemedaillengewinner von 2021 seine eigene vor zwei Wochen in Schanghai aufgestellte Bestmarke um 17 Hundertstel.

Ponti, der bei den drei Weltcup-Stationen in Asien in diesem Herbst das Triple über 100 m Delfin geschafft hat, wird versuchen, im Final (um 12.03 Uhr Schweizer Zeit) nochmals schneller zu schwimmen. Er betonte nach dem Rennen, dass sein Trainer Massimo Meloni ihm eine Zeit von 21,5 vorausgesagt habe, wird der 23-Jährige in einer Mitteilung von Swiss Aquatics zitiert.

Das kann sich durchaus lohnen für Ponti. Auf der Weltcup-Tour bringt jeder Weltrekord ein Sonderpreisgeld von 10'000 US-Dollar. Im Overall-Ranking der Tour gibts für den Sieger sogar 100'000 Dollar zu gewinnen. Ponti belegt aktuell den 2. Platz.