Schweizer Schwimm-Duo knackt WM-Limite

Gian-Luca Gartmann (200 m Lagen) und Louis Droupy (100 m Brust) wissen am letzten Tag der Kurzbahn-SM in Sursee zu überzeugen.

An Kurzbahn-SM in Sursee

Gian-Luca Gartmann (Bild) und Louis Droupy erfüllen am letzten Tag der Kurzbahn-SM in Sursee die WM-Vorgabe für Budapest. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Louis Droupy sorgt am letzten Tag der Kurzbahn-SM in Sursee für den zweiten Schweizer Rekord an den Titelkämpfen. Der Brustspezialist aus der Romandie holt sich über 100 m Brust in 58,27 s seinen zweiten Sieg an den diesjährigen nationalen Meisterschaften, nachdem er schon über die 200 m triumphiert hat. Droupy unterbietet die bisherige Rekordzeit von Yannick Käser um 34 Hundertstel und knackt damit auch die Limite für die Kurzbahn-WM, die vom 10. bis 15. Dezember in Budapest stattfinden wird.

Gian-Luca Gartmann erfüllt bei seinem Sieg über die 200 m Lagen mit der Zeit von 1:57,83 ebenfalls die WM-Vorgabe für Budapest. Seine Leistung gehört neben den Schweizer Rekorden von Droupy und von Noè Ponti über 50 m Crawl sowie den erfüllten WM-Limiten von Ponti (neben 50 m Crawl auch 100 m Delfin und 100 m Lagen), Roman Mityukov (200 m Rücken) und Marius Toscan (400 m Lagen) ebenfalls zu den Highlights des dreitägigen Anlasses.