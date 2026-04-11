Guerdat rückt in Fort Worth auf Platz zwei vor

Kent Farrington bleibt beim Weltcupfinal der Springreiter in Fort Worth in Führung. Steve Guerdat zeigt eine starke Leistung und rückt auf Platz zwei vor – am Sonntag folgt die Entscheidung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kent Farrington führt Weltcup-Finale der Springreiter in den USA an

Steve Guerdat auf Platz zwei, nur vier Punkte Rückstand vor Finale

Martin Fuchs auf Rang 16 mit 17 Punkten nach schwachem Freitag War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Kent Farrington bleibt nach der zweiten Runde des Weltcup-Finales der Springreiter in in Fort Worth (USA) an der Spitze. Der US-Amerikaner mit der zwölfjährigen Stute Greya sichert sich den Tagessieg und führt die Gesamtwertung weiterhin mit null Strafpunkten an.

Der Schweizer Steve Guerdat zeigt am Freitag mit Iashin Sitte einen fehlerfreien Umgang. Trotz eines Abwurfs im Stechen sichert er sich mit dem schnellsten Vier-Punkte-Ritt den fünften Tagesrang und klettert in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Guerdat startet am Sonntag mit einem Rückstand von vier Punkten in das entscheidende Finale. Guerdat könnte zum vierten Mal den Titel beim Weltcup-Finale holen.

Für Martin Fuchs verläuft der Freitag weniger glücklich. Der Zürcher landet mit Lorde in der Tageswertung auf Platz 20, was ihn im Gesamtklassement mit 17 Punkten auf Rang 16 zurückwirft.

Das grosse Finale, das den inoffiziellen Hallenweltmeister küren wird, beginnt am Sonntag um 19 Uhr Schweizer Zeit.