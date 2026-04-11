Guerdat rückt in Fort Worth auf Platz zwei vor

Darum gehts
- Kent Farrington führt Weltcup-Finale der Springreiter in den USA an
- Steve Guerdat auf Platz zwei, nur vier Punkte Rückstand vor Finale
- Martin Fuchs auf Rang 16 mit 17 Punkten nach schwachem Freitag
Kent Farrington bleibt nach der zweiten Runde des Weltcup-Finales der Springreiter in in Fort Worth (USA) an der Spitze. Der US-Amerikaner mit der zwölfjährigen Stute Greya sichert sich den Tagessieg und führt die Gesamtwertung weiterhin mit null Strafpunkten an.
Der Schweizer Steve Guerdat zeigt am Freitag mit Iashin Sitte einen fehlerfreien Umgang. Trotz eines Abwurfs im Stechen sichert er sich mit dem schnellsten Vier-Punkte-Ritt den fünften Tagesrang und klettert in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Guerdat startet am Sonntag mit einem Rückstand von vier Punkten in das entscheidende Finale. Guerdat könnte zum vierten Mal den Titel beim Weltcup-Finale holen.
Für Martin Fuchs verläuft der Freitag weniger glücklich. Der Zürcher landet mit Lorde in der Tageswertung auf Platz 20, was ihn im Gesamtklassement mit 17 Punkten auf Rang 16 zurückwirft.
Das grosse Finale, das den inoffiziellen Hallenweltmeister küren wird, beginnt am Sonntag um 19 Uhr Schweizer Zeit.