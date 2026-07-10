Zwei Nationenpreis-Siege an einem Tag

Sowohl in Schweden als auch in der Slowakei gehen Schweizer Equipen siegreich aus einem Nationenpreis hervor.

In Falsterbo (Schweden) blieb die Schweiz nach Doppelnullrunden von Steve Guerdat/Dynamix de Belheme und Jason Smith/Picobello van't Roosakker sowie fehlerfreien Runden von Gaëtan Joliat/Just Special VK und Martin Fuchs/Lorde auf 0 Strafpunkten! In einem Stechen gegen Belgien blieb Martin Fuchs erneut ohne Springfehler und sicherte der Schweiz den Sieg.

In Šamorín (Slowakei) gewann die Schweiz auf überzeugende Weise den Halbfinal der Longines EEF Series! Starke Runden von Pius Schwizer, Bryan Balsiger, Anthony Bourquard und Adrian Schmid brachten den Sieg. Damit hat sich die Schweiz überzeugend für den EEF-Final in Avenches qualifiziert.