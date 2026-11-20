Der Equipenchef der Springreiter, Peter van der Waaij, tritt Ende des Monats zurück. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Peter van der Waaij (32) tritt als Equipenchef der Springreiter-Elite per Ende November 2026 zurück. Der Holländer bekleidet das Amt bei Swiss Equestrian seit 2024.

«Ich bin dankbar für die drei Jahre mit der Schweizer Equipe. Wir haben gemeinsam unvergessliche Momente erlebt, und ich hatte das Glück, in der ganzen Schweiz viele besondere Menschen kennenzulernen», wird der scheidende Chef in einer Medienmitteilung zitiert.

Der Reitverband erklärt, dass sich eine Findungskommission, bestehend aus den Mitgliedern des Technischen Komitees Rolf Hegner und Julien Pradervand, unter der Leitung von Evelyne Niklaus, Sports Manager Olympische Disziplinen, um van der Waaijs Nachfolge kümmern wird.

Zu den Erfolgen unter van der Waaij gehört unter anderem die Olympia-Qualifikation für Los Angeles 2028 mit Platz sechs an der WM in Aachen 2026, an der Steve Guerdat (44) seine Titelkollektion im Einzel komplettierte. Keiner schaffte es vor dem Schweizer, bei Olympia, der WM, der EM und im Weltcup zu triumphieren.