Am Sonntag braucht Martin Fuchs wichtige Punkte, der Auftakt am CHI Basel gelingt ihm schon einmal nach Mass. Er gewinnt den Preis des Grand Hotel Les Trois Rois.

Fuchs gewinnt erste Prüfung am CHI Basel

Martin Fuchs gewinnt den Preis des Grand Hotel Les Trois Rois. Foto: imago/Stefan Lafrentz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Martin Fuchs verzeichnet am CHI Basel einen Einstand nach Mass. Der Zürcher, für den es am Sonntag im Weltcupspringen um die Qualifikation für das Finale von Anfang April vor Heimpublikum geht, gewinnt am Donnerstag im Sattel von L&L Upgrade den Preis des Grand Hotel Les Trois Rois.

Fuchs bleibt in der Hauptprüfung des Tages wie 19 weitere Teilnehmer fehlerlos und war in 55,51 Sekunden knapp neun Zehntel schneller als der zweitplatzierte Deutsche Hans-Dieter Dreher.

Das Weltcupfinale der besten 18 Reiter findet in diesem Jahr ebenfalls in Basel statt. Fuchs muss am Sonntag ordentlich punkten, um seine Chancen auf eine neuerliche Qualifikation zu verbessern.