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Rassismus-Eklat
Benfica-Profi wegen Vinicius-Beleidigungen gesperrt

Die Uefa hat ihr Urteil zum Fall zwischen Gianluca Prestianni (20) und Vinicius Jr. (25) gefällt.
Publiziert: 24.04.2026 um 16:25 Uhr
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Benficas Gianluca Prestianni wird von der Uefa für sechs Spiele gesperrt.
Foto: AFP
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Im Playoff-Hinspiel der Champions League am 17. April zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon kommt es zwischen Gianluca Prestianni und Vinicius Jr. zu einem Wortgefecht. Der europäische Fussballverband Uefa hat den Fall untersucht und das Urteil in einer Medienmitteilung am Freitag kommuniziert. Gianluca Prestianni wird «wegen diskriminierenden Verhaltens» für insgesamt sechs Spiele gesperrt.

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Demnach wurden drei Partien für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Für das Playoff-Rückspiel zwischen Real und Benfica war der Argentinier bereits damals nicht spielberechtigt und hat somit bereits eine Sperre abgesessen. Prestiannis Strafmass umfasst alle Wettbewerbe, die von der Uefa organisiert werden.

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