Die Tour de France kehrt 2027 nach Grossbritannien zurück. Foto: Corbis via Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Tour de France der Männer und Frauen wird 2027 in Edinburgh in Schottland beginnen. Das teilte der britische Radsport-Verband am Mittwoch mit und bestätigte seit gut zwei Wochen kursierende Gerüchte.

Nach London 2007 und Leeds 2014 ist es der insgesamt dritte «Grand Départ» in Grossbritannien. Die ersten drei Etappen der gut dreiwöchigen Rundfahrt der Männer werden in Schottland, England und Wales gefahren werden.

Dass die Frankreich-Rundfahrt im Ausland beginnt, ist mittlerweile eher Regel als Ausnahme. Die vergangenen Ausgaben wurden in Kopenhagen (2022), Bilbao (2023) und Florenz (2024) gestartet. In diesem Jahr wird das Peloton in Lille auf die dreiwöchige Reise geschickt, im kommenden Jahr in Barcelona.