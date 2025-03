1/4 Michael Storer sichert Tudor den ersten Saisonsieg. Foto: IMAGO/Photo News

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Tudor, das Schweizer Profi-Team auf der Rad-Tour, kommt zum ersten Saisonsieg im Rahmen der World Tour. Der Australier Michael Storer gewinnt die 7. Etappe von Paris-Nizza mit der Ankunft im Wintersportort Auron vor dem Schweizer Mauro Schmid.

Storer distanziert Schmid im Schlussaufstieg des 109 Kilometer langen Teilstücks von Nizza Richtung Seealpen. Mit 20 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Meister gewinnt er die wegen des schlechten Wetters verkürzte Etappe und feiert im Schneeregen seinen ersten Sieg für Tudor. Beide haben sich bereits früh im Rennen in einer Fluchtgruppe vom Feld abgesetzt. Als Dritter erreicht der Deutsche Georg Steinhauser das auf gut 1600 Metern gelegene Ziel.

Im Gesamtklassement bleibt der an der Côte d'Azur wohnende Amerikaner Matteo Jorgenson an der Spitze mit 37 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Deutschen Florian Lipowitz. Zum Abschluss der Fernfahrt folgt am Sonntag ein weiterer anspruchsvoller Bergabschnitt.