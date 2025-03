Das Schweizer Bahn-Nationalteam glänzte beim Nations-Cup in Konya. Der Frauen-Vierer unterbot den Landesrekord in der Mannschaftsverfolgung gleich zweimal und sicherte sich Rang sieben. Die Männer präsentierten sich mit Rang fünf ebenfalls in guter Verfassung.

Die Schweizerinnen brachen den Rekord gleich zwei Mal. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Schweizer Bahn-Nationalteam erbringt ausgezeichnete Leistungen beim Nations-Cup-Event in Konya

Frauen-Vierer unterbietet zweimal den Landesrekord in der Mannschaftsverfolgung

Männer-Vierer erreicht in der Qualifikation eine Zeit von 3:49,460 Minuten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Bahn-Nationalteam hat am Nations-Cup-Event in Konya in der Türkei ausgezeichnete Leistungen erbracht. Den im Februar an den Europameisterschaften in Zolder in Belgien aufgestellten Landesrekord in der Mannschaftsverfolgung (4:20,211) vermochte der Frauen-Vierer gleich zweimal zu unterbieten.

In der Qualifikation benötigten Michelle Andres, Fabienne Buri, Annika Liehner und Aline Seitz für die 4000 Meter 4:18,317 Minuten, in der Hauptrunde wurde das Quartett (mit Lorena Leu anstelle von Andres) gar in 4:17,798 gestoppt. Die Darbietung bescherte dem Ensemble den siebten Platz.

Ebenfalls in sehr guter Verfassung präsentierte sich der Männer-Vierer. Noah Bögli, Luca Bühlmann, Mats Poot und Alex Vogel absolvierten die Qualifikation in 3:49,460 Minuten; schneller war die Schweiz in der Mannschaftsverfolgung einzig beim Landesrekord an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gewesen. In der Hauptrunde reihte sich das Team (mit Matteo Constant anstelle von Bühlmann) in 3:49,533 auf Platz 5 ein.