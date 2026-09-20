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WM-Zeitfahren live
Kann Küng Top-Favorit Evenepoel ärgern?

Marlen Reusser hat ihren WM-Titel im Zeitfahren verteidigt. Kann ein Schweizer Mann nachziehen? Das Rennen gibt es bei uns im Ticker.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
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vor 13 Minuten

Evenepoel der grosse Favorit

Zu den grossen Favoriten gehört Titelverteidiger Remco Evenepoel (BEL), der als erster Fahrer überhaupt den vierten WM-Titel in Folge gewinnen könnte. Ebenfalls hoch gehandelt wird Filippo Ganna (ITA), der bereits zweimal Zeitfahr-Weltmeister war und 2026 das Zeitfahren beim Giro d’Italia für sich entscheiden konnte.

Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Stefan Küng, der mit seinem Sieg im Zeitfahren der Vuelta a España 2026 zusätzliches Selbstvertrauen gesammelt hat. Zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter zählen ausserdem Ethan Hayter (GBR), Tobias Foss (NOR), Jakob Söderqvist (SWE), Mathias Vacek (CZE), Mikkel Bjerg (DEN) und Stefan Bissegger (SUI).

vor 14 Minuten

Die Strecke

Die heutige Zeitfahrstrecke führt über 39,2 Kilometer und weist dabei lediglich rund 220 Höhenmeter auf. Damit gehört der Kurs zu den eher flachen WM-Parcours. Männer und Frauen absolvieren denselben Streckenverlauf. Start und Ziel liegen an der Avenue du Parc in Montréal. Zu den besonderen Höhepunkten zählt die Fahrt über den Circuit Gilles-Villeneuve, die bekannte Formel-1-Rennstrecke der kanadischen Metropole.

vor 14 Minuten

Zwei Schweizer Eisen im Feuer

Stefan Küng und Stefan Bisseger sind die beiden Schweizer Trümpfe. Vor allem Küng kommt mit breiter Brust nach Kanada, er gewann zuletzt das Einzelzeitfahren an der Vuelta. 

vor 16 Minuten

Hallo und herzlich willkommen

In Montreal steigt die Rad-WM. Aus Schweizer Sicht beginnt der Grossevent mit freudigen Nachrichten, Marlen Reusser kürte sich zur Zeitfahr-Weltmeisterin. Jetzt folgt das Rennen der Männer. 

Ende des Livetickers
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