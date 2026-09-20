Evenepoel der grosse Favorit
Zu den grossen Favoriten gehört Titelverteidiger Remco Evenepoel (BEL), der als erster Fahrer überhaupt den vierten WM-Titel in Folge gewinnen könnte. Ebenfalls hoch gehandelt wird Filippo Ganna (ITA), der bereits zweimal Zeitfahr-Weltmeister war und 2026 das Zeitfahren beim Giro d’Italia für sich entscheiden konnte.
Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Stefan Küng, der mit seinem Sieg im Zeitfahren der Vuelta a España 2026 zusätzliches Selbstvertrauen gesammelt hat. Zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter zählen ausserdem Ethan Hayter (GBR), Tobias Foss (NOR), Jakob Söderqvist (SWE), Mathias Vacek (CZE), Mikkel Bjerg (DEN) und Stefan Bissegger (SUI).
Die Strecke
Die heutige Zeitfahrstrecke führt über 39,2 Kilometer und weist dabei lediglich rund 220 Höhenmeter auf. Damit gehört der Kurs zu den eher flachen WM-Parcours. Männer und Frauen absolvieren denselben Streckenverlauf. Start und Ziel liegen an der Avenue du Parc in Montréal. Zu den besonderen Höhepunkten zählt die Fahrt über den Circuit Gilles-Villeneuve, die bekannte Formel-1-Rennstrecke der kanadischen Metropole.
Zwei Schweizer Eisen im Feuer
Stefan Küng und Stefan Bisseger sind die beiden Schweizer Trümpfe. Vor allem Küng kommt mit breiter Brust nach Kanada, er gewann zuletzt das Einzelzeitfahren an der Vuelta.
Hallo und herzlich willkommen
In Montreal steigt die Rad-WM. Aus Schweizer Sicht beginnt der Grossevent mit freudigen Nachrichten, Marlen Reusser kürte sich zur Zeitfahr-Weltmeisterin. Jetzt folgt das Rennen der Männer.