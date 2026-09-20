Evenepoel der grosse Favorit

Zu den grossen Favoriten gehört Titelverteidiger Remco Evenepoel (BEL), der als erster Fahrer überhaupt den vierten WM-Titel in Folge gewinnen könnte. Ebenfalls hoch gehandelt wird Filippo Ganna (ITA), der bereits zweimal Zeitfahr-Weltmeister war und 2026 das Zeitfahren beim Giro d’Italia für sich entscheiden konnte.

Die Schweizer Hoffnungen ruhen auf Stefan Küng, der mit seinem Sieg im Zeitfahren der Vuelta a España 2026 zusätzliches Selbstvertrauen gesammelt hat. Zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter zählen ausserdem Ethan Hayter (GBR), Tobias Foss (NOR), Jakob Söderqvist (SWE), Mathias Vacek (CZE), Mikkel Bjerg (DEN) und Stefan Bissegger (SUI).