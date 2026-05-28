Magnier holt seine dritte Giro-Etappe

Bevor es am Freitag und Samstag nochmals in die Berge geht, sind am Donnerstag am Giro die Sprinter am Zug: Dabei schlägt ein Franzose den Einheimischen ein Schnippchen.

Christian Müller Redaktor Sport

Die 18. Etappe des Giro d'Italia von Fai della Paganella nach Pieve di Soligo ist ein Fall für die Sprinter. Der Italiener Jonathan Milan (25) geht dabei als Dritter erneut leer aus. Er wartet weiterhin auf seinen ersten Tagessieg an der diesjährigen Italienrundfahrt.

Stattdessen schlägt wie schon auf der ersten und dritten Etappe der Franzose Paul Magnier (22) zu: Er verweist im Sprint einer grösseren Gruppe Edoardo Zambanini (Italien) auf Platz zwei.

Gesamtleader bleibt der Däne Jonas Vingegaard (29). Er lässt beim letzten Anstieg kurz die Muskeln spielen, wird aber vor dem Ziel wieder eingeholt und führt weiterhin mit 4:03 Minuten Vorsprung auf Felix Gall (28) aus Österreich. Am Freitag steht die Königsetappe mit fast 5000 Höhenmetern und der Bergankunft in Piani die Pezze auf dem Programm.