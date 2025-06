Die Schweizer Mountainbiker wissen am Weltcup in Leogang zu überzeugen. Mathias Flückiger und Fabio Püntener fahren im olympischen Cross-Country bei der Siegpremiere des Tschechen Ondrej Cink als Zweiter und Dritter aufs Podest.

1/4 Mathias Flückiger freut sich über den zweiten Platz in Leogang. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für den Berner Routinier Flückiger war es nach einem mässigen Saisonstart ohne ein einziges Top-Ten-Ergebnis in den ersten drei Rennen der erste Podestplatz in diesem Jahr, für Püntener der erste überhaupt im Weltcup. Damit ist der 25-jährige Urner definitiv an der Weltspitze angekommen. Beim Saisonauftakt in Brasilien war Püntener erstmals in die Top 10 gefahren, vor zwei Wochen in Nove Mesto steigerte er sein Karriere-Bestresultat mit Rang 5 erneut.

In Leogang rundeten Lars Forster und Filippo Colombo mit den Rängen 5 und 6 ein starkes Schweizer Teamergebnis ab. Mit Vital Albin (9.) klassierte sich noch ein fünfter Schweizer unter den besten zehn. Rekordweltmeister Nino Schurter verpasste die Top 10 als Elfter knapp.

Mit der schlammigen Unterlage nicht gut zurecht kam im Salzburgerland der bisherige Saison-Dominator Christopher Blevins aus den USA. Der Sieger aller vier Short Races und der letzten zwei Cross-Country-Rennen wurde nur 17. und verpasste damit erstmals in diesem Jahr den Sprung aufs Podest. Einen Freudentag erlebte dafür Ondrej Cink. Der Tscheche feierte im Alter von 34 Jahren seinen ersten Sieg im Weltcup.