Beeindruckt einmal mehr mit seinem Können: Rad-Superstar Tadej Pogacar. Foto: OLIVIER MATTHYS

Pogacar ist dank seines achten Saisonsiegs der erste Träger des Leadertrikots bei der Generalprobe für die am 5. Juli in Lille beginnende Tour de France. Der Slowene führt das Gesamtklassement der 77. Dauphiné-Rundfahrt vier Sekunden vor dem Dänen Vingegaard an, der mit einer Attacke 5 km vor dem Ziel die Spitzengruppe initiiert hatte.

Dritter wurde nach 195,8 km von Domérat nach Montluçon der Niederländer Mathieu van der Poel, der den Sprint eröffnet hatte. Der belgische Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel musste sich mit Rang 4 begnügen.