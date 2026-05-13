Die Tour de Romandie der Frauen, geplant für 4. bis 6. September 2026, wird abgesagt. Grund sind fehlende Sponsoren und Terminkonflikte in der Romandie. Die nächste Ausgabe ist für 2027 in Planung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tour de Romandie der Frauen 2026 abgesagt wegen Sponsorenmangel und Eventkollisionen

Keine Sponsoren verfügbar, Planung für 2027 läuft bereits

Start der Frauen-Tour de France: Galadinner am 19. Juni

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nachdem die Tour de Romandie der Männer Ende April ein voller Erfolg war, hätte eigentlich auch noch die fünfte Ausgabe der Tour de Romandie der Frauen dieses Jahr zwischen dem 4. bis 6. September stattfinden sollen. Nun haben Direktor und Organisator der Tour Richard Chassot und die Stiftung, der die beiden UCI WorldTour-Veranstaltung gehört, sich auf eine Absage geeinigt.

Dafür gibt es zwei Gründe, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Zum einen finden dieses Jahr in der Romandie mit der Eishockey-WM, dem G7-Gipfel, der Grand Départ der Tour de France der Frauen viele Grossveranstaltungen statt. Zum anderen gibt es Probleme bei der Finanzierung. «Es gibt derzeit keine Sponsoren für die Ausgabe 2026», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung.

Tour wird verschoben

Es gibt aber auch positive Nachrichten. Derzeit wird an der Planung für die Tour 2027 gearbeitet. «Diese Verschiebung dient auch der Sicherung der finanziellen Stabilität der Stiftung und gewährleistet langfristig die Qualität und Nachhaltigkeit der Veranstaltung», so die Veranstalter. Derzeit sei man mit Partnern in Gesprächen, um die Finanzierung der Frauenveranstaltung abzusichern.

Der derzeitige Plan sieht wie folgt aus: Ende April soll die 80. Tour de Romandie erneut Ende April stattfinden, gefolgt von der Ausgabe der Frauen im Sommer. Im Zusammenhang mit dem Start der Tour de France der Frauen findet zudem am 19. Juni ein Galadinner zur Unterstützung der Tour de Romandie statt.