So funktionieren die Universality Places

Wild-Cards, Invitation Places und jetzt Universality Places. Teilnehmerplätze für Athleten, die sich auf dem normalen Weg nicht qualifiziert hätten. Liechtenstein wurde für Paris eben so ein Platz zugesprochen.

«Eines der Prinzipien des IOC (International Olympic Committee) und eines der Grundideen des Olympischen Spiels ist, dass alle Länder, also alle NOKs (Nationalen Olympischen Komitees) mit dabei sind», erklärt Beat Wachter vom LOC (Liechtensteiner Olympic Comitee). «Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Kategorien von Wildcards: Die einen sind im Schwimmen und in der Leichtathletik. Dort darf jedes NOK, welches in diesen Sportarten noch keinen Athleten qualifiziert hat, jemanden nominieren lassen.» Ausserdem gibt es in 16 weiteren Einzelsportarten die sehr begrenzten, sogenannten Universality Places. Im MTB dieses Jahr gibt es bei den Männern zum Beispiel genau einen Universality-Platz.

Als kleines NOK erhält Liechtenstein eigentlich immer die Möglichkeit, solche Wild-Cards oder Universality Places zu beantragen. Da es sich nicht lohnt für einige wenige Athleten ein riesiges Team vor Ort zu haben, ist die Zusammenarbeit zwischen dem LOC und Swiss Olympic sehr eng. Der Liechtensteiner Athlet wird von Swiss Olympic einerseits Physio Leistungen beziehen, andererseits ist er auch in das Krisenkonzept der Schweizer mit eingebaut. «Im Gegenzug können wir Akkreditierungen zur Verfügung stellen. Es gibt ja relativ wenige Akkreditierungen für Begleitpersonen, für Coaches oder Medienverantwortliche. Wir als kleines NOK können da Akkreditierungen abgeben», meint Wachter.

Die Beziehung zwischen den beiden kleinen Staaten ist also ein Geben und Nehmen. Für kleine Sport-Nationen wie Liechtenstein kann eine Teilnahme an den Olympischen Spielen als Türöffner wirken. «Es geht darum, jungen Sportlern zu zeigen, dass es möglich ist. Die Olympischen Spiele sind für jeden. Da spielt es keine Rolle, aus welchem Land man kommt.»