Die Selektion von Beachvolleyballer Steven van de Velde (29) für Olympia wäre keine besonders bemerkenswerte Sache. Wenn da nicht die dunkle Vergangenheit des Holländers wäre.

Der Olympionike sass vor zehn Jahren wegen Vergewaltigung eines Kindes im Knast. Van de Velde wurde 2014 zu vier Jahren Haft verurteilt, weil er sich an einem 12-jährigen Mädchen vergangen hatte. Er wurde 2017 aus dem Gefängnis entlassen und nun für die Olympischen Sommerspiele in Paris nominiert (an der Seite von Matthew Immers).

Viele Gespräche mit den Institutionen vor dem Aufgebot

Der holländische Volleyballverband steht hinter der Selektion. «Wir kennen Stevens Geschichte», sagt Generaldirektor Michel Everaert in einem Statement auf der Verbandswebsite. Man habe ausführlich mit dem Nationalen Olympischen Komitee, dem Weltverband FIVB und van de Velde selbst gesprochen, bevor dieser zum Sport zurückkehrte.

Van de Velde habe seine Strafe verbüsst und sei seitdem vollständig in die holländische Volleyballgemeinschaft reintegriert. Er beweise, dass er ein vorbildlicher Profi und Mensch sei, so Everaert.

«Der grösste Fehler meines Lebens»

Van de Velde selbst zeigte sich dankbar für die zweite Chance. Er verstehe, dass die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf diesen «dunklen Abschnitt» in seinem Leben gelenkt werde. Dank der Unterstützung von Familie, Freunden und Kollegen konnte er den «grössten Fehler» seines damals jungen Lebens hinter sich lassen, wie er sagt.

Der holländische Verband und das NOC erklärten, dass van de Velde auf Basis ihrer Richtlinien in den Spitzensport zurückgekehrt sei. Experten hätten die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls als «null» eingestuft. Van de Velde erfülle alle Qualifikationsanforderungen für Olympia und sei daher Teil des Teams.

Das Internationale Olympische Komitee verwies auf die Zuständigkeit des holländischen NOC bei der Nominierung. Die US-Organisation SafeSport zeigte sich jedoch gemäss CNN «zutiefst besorgt», dass jemand, der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt wurde, an Olympia teilnehmen könne. Dies sende eine gefährliche Botschaft.