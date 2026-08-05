Marlen Reusser wird auf der fünften Etappe der Tour de France Femmes hinter Demi Vollering knapp Zweite. Die Schweizerin verteidigt damit das Leadertrikot und liegt noch 12 Sekunden vor der Tagessiegerin aus Holland.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Marlen Reusser (34) muss sich auf dem hügeligen 5. Teilstück der Tour de France Femmes knapp geschlagen geben. Die Schweizerin kommt dicht hinter Demi Vollering (29) ins Ziel, die die 140 Kilometer lange Etappe von Mâcon nach Belleville-en-Beaujolais gewinnt.

Damit verteidigt Reusser aber das Gelbe Trikot: Sie liegt nun 12 Sekunden vor der Etappensiegerin aus Holland, die zwei Sekunden auf die Berner Gesamtführende gutmacht. Dritte wird am Mittwoch die Polin Katarzyna Niewiadoma (31). Die Zürcherin Noemi Rüegg (25) beendet die 5. Etappe auf Rang 36 und liegt im Gesamtklassement damit neu an 24. Stelle.

Die 6. Etappe führt am Donnerstag über 153 Kilometer von Montbrison nach Tournon-sur-Rhône – Reusser wird somit erneut im Maillot Jaune an den Start gehen.