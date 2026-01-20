Während hierzulande angesichts der kalten Jahreszeit und entsprechender Verhältnisse an professionelle Strassenrennen nicht zu denken ist, feierte die diesjährige World Tour in der Hitze Australiens seinen Startschuss in die neue Saison. Und mit Noemi Rüegg holte gleich bei der ersten Gelegenheit eine Schweizerin den Gesamtsieg.
Frauen-Rennkalender mit Europa-Block von anfangs März bis anfangs September
Für die Fahrerinnen der WorldTour steht im Februar mit dem Eintagesrennen Cadel Evans Great Ocean Road Race ein weiteres Kräftemessen in Australien an, ehe man zur UAE Tour in die Emirate reist, wovon aus es nach Europa weitergeht. Dort finden zwischen Februar und September 23 der insgesamt 28 WorldTour-Rennen dieses Jahres statt. Insgesamt durchqueren die Fahrerinnen in dieser Saison zwölf Länder auf drei Kontinenten.
- Santos Tour Down Under (17.–19.1.2026)
- Cadel Evans Great Ocean Road Race – Women (31.1.2026)
- UAE Tour Women (5.–8.2.2026)
- Omloop Nieuwsblad (28.2.2026)
- Strade Bianche Donne (7.3.2026)
- Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (15.3.2026)
- Milano-Sanremo Donne (21.3.2026)
- The Great Sprint Classic (26.3.2026)
- Gent-Wevelgem in Flanders Fields (29.3.2026)
- Dwars door Vlaanderen - Across Flanders (1.4.2026)
- Ronde van Vlaanderen (5.4.2026)
- Paris-Roubaix Femmes avec Zwift (12.4.2026)
- Amstel Gold Race Ladies Edition (19.4.2026)
- La Flèche Wallonne Féminine (22.4.2026)
- Liège-Bastogne-Liège Femmes (26.4.2026)
- Vuelta España Femenina by Carrefour.es (3.–10.5.2026)
- Itzulia Women (15.–17.5.2026)
- Vuelta a Burgos Feminas (21.–24.5.2026)
- Giro d'Italia Women (30.5.–7.6.2026)
- Copenhagen Sprint (13.6.2026)
- Tour de Suisse Women (17.–21.6.2026)
- Tour de France Femmes avec Zwift (1.8.–9.8.2026)
- Lloyds Tour of Britain Women (20.–23.8.2026)
- Classic Lorient Agglomération - CERATIZIT (29.08.2026)
- Tour de Romandie Féminin (4.–6.9.2026)
- Simac Ladies Tour of Holland (9.–13.9.2026)
- Weltmeisterschaften Montréal (20.–27.9.2026)
- Tour of Chongming Island (13.–15.10.2026)
- Tour of Guangxi (18.10.2026)
Zu den grössten Highlights zählen nebst den üblichen Verdächtigen (Vuelta ab 3. Mai, Giro ab 30. Mai, Tour de France ab 1. August) die WM in Montréal, die dieses Jahr vom 20.–27. September stattfinden. Mitte Juni steht zudem erst die Tour de Suisse im neuen Format an, ehe zwei Monate später mit der Tour de Romandie das zweite Heimspiel über den Asphalt rollt.
Hinzu kommen weitere Klassiker wie Milano-Sanremo oder Paris-Roubaix. Den Abschluss machen zwei Veranstaltungen in China, mit der Tour of Guangxi am 19. Oktober endet die Saison.
Kalender der Männer umfasst 36 Rennen in 13 Ländern
Während die Frauen ihre erste Station bereits hinter sich haben, gilts für die Männer ab dem 20. Januar ein erstes Mal ernst. Auch sie bleiben danach für das Cadel Evans Great Ocean Road Race in Australien, ehe es über die Golfregion Richtung Europa geht. Dort finden von den insgesamt 36 Rennen gleich 30 statt.
- Santos Tour Down Under (20.–25.1.2026)
- Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.2.2026)
- UAE Tour (16.–22.2.2026)
- Omloop Nieuwsblad (28.2.2026)
- Strade Bianche (7.3.2026)
- Paris-Nice (08.–15.3.2026)
- Tirreno-Adriatico (9.–15.3.2026)
- Milano-Sanremo (21.3.2026)
- Volta Ciclista a Catalunya (23.–29.3.2026)
- The Great Sprint Classic (ehemals Classic Brugge-De Panne) (25.3.2026)
- E3 Saxo Classic (27.3.2026)
- Gent-Wevelgem in Flanders Fields (29.3.2026)
- Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre (1.4.2026)
- Ronde van Vlaanderen (5.4.2026)
- Itzulia Basque Country (6.–11.4.2026)
- Paris-Roubaix (12.4.2026)
- Amstel Gold Race (19.4.2026)
- La Flèche Wallonne (22.4.2026)
- Liège-Bastogne-Liège (26.4.2026)
- Tour de Romandie (28.4.–3.5.2026)
- Eschborn-Frankfurt (1.5.2026)
- Giro d'Italia (9.–31.5.2026)
- Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ehemals Critérium du Dauphiné) (7.–14.6.2026)
- Copenhagen Sprint (14.6.2026)
- Tour de Suisse (17.–21.6.2026)
- Tour de France (4.–26.7.2026)
- Donostia San Sebastian Klasikoa (1.8.2026)
- Tour de Pologne (3.–9.8.2026)
- ADAC Cyclassics Hamburg (16.8.2026)
- Renewi Tour (19.–23.8.2026)
- La Vuelta Ciclista a España (22.8.–13.9.2026)
- Bretagne Classic - Ouest-France (30.8.2026)
- Grand Prix Cycliste de Québec (11.9.2026)
- Grand Prix Cycliste de Montréal (13.9.2026)
- Weltmeisterschaften Montréal (20.–27.9.2026)
- Il Lombardia (10.10.2026)
- Gree-Tour of Guangxi (13.–18.10.2026)
Wie bei den Frauen dreht sich auch im Kalender der Männer vieles um die Klassiker und die WM. Nebst den drei grossen Rundfahrten (Giro ab 9. Mai, Tour de France ab 4. Juli, Vuelta ab 22. August) umfasst auch die Route 2026 zwei Stopps in der Schweiz. Zusammen mit den Frauen wird vom 17.–21. Juni erstmals gleichzeitig die Tour de Suisse ausgetragen. Bereits Ende April radeln die besten Fahrer der Welt im Rahmen der Tour de Romandie ein erstes Mal in diesem Jahr durch die Schweiz.
Auf die Weltmeisterschaften in Montréal folgt erst die Lombardei-Rundfahrt, ehe im chinesischen Guangxi die Saison am 18. Oktober ein Ende findet.