Noemi Rüegg triumphiert erneut bei der Tour Down Under. Die 24-jährige Zürcherin sichert sich in Australien den Gesamtsieg nach einem überzeugenden Etappensieg auf der 126-km-Strecke von Norwood nach Campbelltown.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noemi Rüegg startet erneut optimal in die Rad-Saison. Die Zürcherin gewinnt im Rahmen der World Tour wie im Vorjahr die Tour Down Under in Australien.

Die 24-jährige Rüegg sorgt in der dritten und letzten Etappe auf überzeugende Art für die Wende zu ihren Gunsten. Sie gewinnt das über 126 Kilometer von Norwood nach Campbelltown führende Teilstück vor Mavi Garcia und entscheidet mit elf Sekunden Vorsprung auf die Spanierin auch die Gesamtwertung für sich.

Nach zwei Etappen hat die Olympia-Siebte des Strassenrennens der Spiele im vorletzten Jahr in Paris auf Platz 3 gelegen.