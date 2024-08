Katarzyna Niewiadoma (r.) führt die Gesamtwertung der Tour de France Femmes auch nach der 7. Etappe weiter an.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Gesamtführende Katarzyna Niewiadoma kann ihre Position auch nach der 7. Etappe der Tour de France Femmes erfolgreich verteidigen. Gewinnerin der Bergankunft in Le Grand-Bornand ist die Bergspezialistin Justine Ghekiere aus Belgien.

Die Vorjahressiegerin Demi Vollering, welche am Donnerstag das Gelbe Trikot nach einem Sturz abgeben musste, kann am Samstag kaum Zeit gut machen auf Niewiadoma. Im direkten Duell mit der Polin macht die Niederländerin im Finish vier Sekunden gut. In der Gesamtwertung liegt sie damit vor der Schlussetappe mit dem Anstieg zur Alpe d'Huez 1:15 Minuten zurück.

Noemi Rüegg büsst 9:23 Minuten auf die Leaderin ein und kommt als 51. ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt sie auf dem 38. Platz.