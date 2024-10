Sina Frei nutzt ihre bestechende Spätform zu einem weiteren Sieg. Die 27-jährige Mountainbike-Spezialistin holt sich im italienischen Asiago den Titel an der Gravel-EM.

Sina Frei holt sich in Italien EM-Gold

Sina Frei kürt sich im letzten Rennen der Saison zur Gravel-Europameisterin. (Archivbild) Foto: MAXIME SCHMID 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sina Frei (27) gewinnt an der Gravelbike-EM die Goldmedaille. Die Zürcherin setzt sich mit eineinhalb Minuten Vorsprung vor den Italienerinnen Silvia Perisco und Alice Maria Arzuffi durch und fügt ihrer Gravel-Medaillensammlung nach Silber an der WM 2022 weiteres Edelmetall hinzu. Somit schliesst die die ungünstig angelaufene Saison mit sechs Podestplätzen in den letzten sechs Rennen ab.

In der vor allem in den USA beliebten Gravel-Disziplin fahren die Athletinnen zum Grossteil auf unbefestigten Strassen, hartem Schotter und Kopfsteinpflaster. Dabei ist jede Art von Velo erlaubt.