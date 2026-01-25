DE
Starker Auftritt in Australien
Schmid beendet Tour Down Under auf Platz 2

Mauro Schmid stellt in Australien seine gute Form unter Beweis. Im Gesamtklassement der Tour Down Under ist nur ein Fahrer besser als der Schweizer.
Publiziert: 09:56 Uhr
Mauro Schmid mit dem Preis für Rang 2.
Foto: Getty Images
Mauro Schmid beendet die Tour Down Under in Australien auf dem 2. Platz. Der Schweizer muss sich nur dem Lokalmatador Jay Vine geschlagen geben.

Vine verteidigt seine Gesamtführung auf der letzten Etappe mit Start und Ziel in Stirling. Nach über 170 Kilometern erreichen Schmid und Vine gemeinsam im Feld das Ziel. Den Tagessieg sichert sich der Engländer Matthew Brennan.

Bereits in der zweiten Etappe hat Schmid, der für das Team Jayco AlUla fährt, seine gute Form unter Beweis gestellt. Hinter Etappensieger Vine fährt er als Dritter aufs Podest. Seit dieser Etappe hat Vine die Führung im Gesamtklassement inne. Nun feiert er nach 2023 seinen zweiten Gesamtsieg bei der sechstägigen Rundfahrt. Der Vorjahressieger Jhonatan Narvaez aus Ecuador ist in der vierten Etappe am Samstag schwer gestürzt.

Der zweite Schweizer im Feld, Joel Suter, belegt im Schlussklassement mit einem Rückstand von 25:29 Minuten den 108. Platz.

