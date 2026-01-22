Mauro Schmid zeigt sich zum World-Tour-Auftakt weiterhin gut aufgelegt: Auf der zweiten Etappe der australischen Tour Down Under sprintet er auf das Podest.

Mauro Schmid bestätigt an der Tour Down Under seine gute Form in der noch jungen Radsaison. Nach Rang 6 im Prolog fährt der Zürcher auf der zweiten Etappe als Dritter aufs Podest.

Den Tagessieg in der zur World Tour gehörenden sechstägigen Rundfahrt sichert sich der Einheimische Jay Vine. Der Gesamtsieger von 2023 aus dem Team UAE Emirates setzt sich nach hügeligen 148 Kilometern in Uraidla nahe der südaustralischen Grossstadt Adelaide zeitgleich vor seinem ecuadorianischen Teamkollegen und Vorjahressieger Jhonatan Narvaez durch und übernimmt auch die Führung im Gesamtklassement.

Schmid entscheidet mit 58 Sekunden Rückstand den Sprint der ersten Verfolgergruppe für sich und liegt neu im Gesamtklassement mit 1:05 Minuten Rückstand ebenfalls auf Platz 3. Joel Suter, der zweite Schweizer Starter und Vertreter des Schweizer Tudor-Teams, gehört am Donnerstag einer Ausreissergruppe an, erreicht das Ziel aber mit über zwölf Minuten Rückstand.