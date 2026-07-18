Pogacar feiert Sieg mit Ansage

Vor Tausenden Rad-Fans demonstriert Tadej Pogacar erneut seine Ausnahmestellung. Dahinter bleibt im Kampf um Platz zwei alles offen.

Die zweite Vogesen-Etappe liefert das erwartete Spektakel: Beim Schlussanstieg nach Le Markstein kommts zum Grosskampf unter den Topfahrern im Gesamtklassement.

Wenig überraschend ist gegen Tour-Leader Tadej Pogacar (27) erneut kein Kraut gewachsen. Der Attacke des Slowenen kann keiner folgen – er feiert seinen 25. Etappensieg an der Tour de France, den vierten in diesem Jahr. Nur Mark Cavendish (35 Erfolge), Eddy Merckx (34) und Bernard Hinault (28) haben öfter gewonnen. Für Pogacar ist es ein Sieg mit Ansage, am Freitag hatte er das 14. Teilstück als «interessant» bezeichnet. Die Konkurrenz weiss inzwischen, was dies bedeutet. Schliesslich hat er schon 2023 am gleichen Ort triumphiert.

Platz zwei geht an Pogacars UAE-Teamkollegen Isaac Del Toro (22), der mit Paul Seixas (19) ins Ziel kommt und 38 Sekunden verliert. Dahinter folgt Jonas Vingegaard (29) mit 44 Sekunden Rückstand. Im Gesamtklassement liegt Vingegaard neu 4:30 Minuten hinter Pogacar. Der Kampf um Platz zwei ist aber spannend: Der Siebte Del Toro hat nur 1:20 Minuten Rückstand auf Vingegaard. Bester Schweizer ist Yannis Voisard vom Team Tudor. Der 27-Jährige kommt mit 3:30 Minuten Rückstand als 13. ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt Voisard auf Position 17 (+ 19:16 Minuten).

Am Sonntag gehts erstmals in die Alpen. Auf dem Plateau de Solaison steht erneut eine Bergankunft auf dem Programm.