Die Slowakei wird im Strassenrennen der Rad-WM mit einer Verlegenheitslösung antreten.

Zur Zeit des grossen Peter Sagan (36) war die Slowakei im WM-Strassenrennen eine Macht: Von 2015 bis 2017 brachte der extrovertierte Rad-Star dreimal das Regenbogentrikot nach Hause. Von solchen Grosstaten ist der slowakische Radsport inzwischen weit entfernt.

So weit, dass am Sonntag in Montreal Team-Masseur Vladimir Kovacik (28) antreten muss. Wie kommts? Eigentlich waren Matthias Schwarzbacher, Martin Svrcek und Lukas Kubis fürs Rennen vorgesehen. Schwarzbacher und Svrcek fehlen nun aber verletzt, Kubis erhielt von seinem Team Unibet keine Freigabe.

Masseur muss Strafe verhindern

Ohne Starter droht dem slowakischen Radsport eine Strafe des Weltverbands UCI: Die nationale Meisterschaft würde im Ranking zurückgestuft, was negative Auswirkungen auf den Platz in der Weltrangliste sowie die Startchancen bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles hätte.

Um dies zu vermeiden, greift das slowakische Team zu einer spontanen Lösung und stellt Vladimir Kovacik auf. «Unsere Teilnahme wird rein formaler Natur sein. Wir werden durch eine Person vertreten sein, die hier ist, die die Voraussetzungen formal erfüllt und eine Lizenz besitzt», sagt Nationaltrainer Jakub Vanco.

Der heutige Team-Masseur Kovacik fuhr von 2014 bis 2017 selbst Rennen und wird nun den totalen slowakischen Radsport-Absturz verhindern müssen.